Pas d'ubérisation des rédactions à Radio France

"Pour France Inter et franceinfo, au-delà de l’importante diminution de la liberté éditoriale et de la duplication des sujets qui ne sera pas sans effets sur nos auditeurs, cette réforme met en péril l'équilibre des services reportage où les journalistes acceptent un nombre très important d’obligations en échange de la possibilité de faire du reportage à l'étranger" indiquent les syndicats (lire ICI ). Le projet de réorganisation de franceinfo inquiètent également les journalistes. Ce projet "qui présuppose l’existence de nouveaux métiers et filières remet en cause les accords sur les rythmes et l’organisation du travail. Crée une catégorie de journalistes corvéables tous les week-ends sans compensation et institutionnalise le reporter low-coast (radio, photos, vidéos, textes)".