Parution de la compilation "Talents France Bleu 2018"

À l'occasion de la sortie de la nouvelle compil' des Talents France Bleu 2018 volume 2, la chaîne de Radio France organise, ce vendredi 9 novembre, une journée spéciale sur ses antennes et invite les auditeurs à tenter leur chance pour remporter ce triple CD en utilisant un formulaire d'inscription sur le site web.

Des auditeurs qui retrouveront dans cette nouvelle compilation les titres de Patrick Bruel, Eddy Mitchell, Laurent Voulzy, Jenifer, Patrick Fiori, mais aussi Bénabar, Chico and The Gypsies, Zazie, Florent Pagny, Louane, Trois Cafés Gourmands, Marc Lavoine ou encore Jain.