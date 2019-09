"Parlons INFO" avec les journalistes de Radio France

Rédigé par Brulhatour le Lundi 9 Septembre 2019 à 08:18 | modifié le Lundi 9 Septembre 2019 à 08:18

À l’égard de la presse, ces derniers mois, on a souvent entendu les mots "confiance" et "défiance" or il s’agit plutôt d’une méconnaissance des mécanismes qui régissent la pratique du journalisme. "Parlons INFO", ce sont des rencontres entre les journalistes du groupe et les publics en région. Des échanges autour de l’information, sa hiérarchisation, la définition de ses lignes éditoriales.