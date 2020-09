Paris Radio Show : le comité éditorial se réunit

L’architecture du prochain Paris Radio Show a elle aussi été repensée afin de mieux accueillir les exposants et les visiteurs. Les couleurs des stands modulaires évolueront aussi. Un Pavillon sera dédié au pays mis à l’honneur : l’Italie. Trois univers seront privilégiés : la radio et l’audio digital, la musique et les podcasts. "Quoi qu’il arrive nous sommes capables d’organiser des rendez-vous en virtuel. Donc, je veux rassurer tout le monde, le Paris Radio Show sera organisé avec des rendez-vous soit en présentiel, soit en distanciel" a rappelé Philippe Chapot. La prochaine édition s’articulera donc autour de 3 journées en présentiel et en distanciel. "En cas de mesures sanitaires plus strictes, notre événement pourra toujours être organisé en 2 fois 5 jours mais uniquement en virtuel" a proposé Philippe Chapot.