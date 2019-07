Paris Podcast Festival : à vous de postuler

La deuxième édition du Paris Podcast Festival aura lieu du 18 au 20 octobre 2019 à la Gaîté Lyrique. Cet événement proposera des enregistrements publics (le public pourra assister à l’enregistrement d’un épisode spécial festival), des écoutes collectives et exclusives de podcasts inédits en présence de leurs auteurs, des rencontres, des masterclasses, des ateliers et une compétition officielle : le public pourra voter pour le meilleur podcast de la saison passée parmi une sélection de podcast de fiction, de documentaire et de conversation. Vous pouvez, jusqu'à dimanche, candidater en remplissant le formulaire disponible ICI Le Paris Podcast Festival est un événement proposé par l’association Les Écouteurs, coproduit par la Gaîté Lyrique.