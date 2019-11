Paris Match lance une collection de podcasts

Johnny Hallyday, Carla Bruni, George Clooney, les Kennedy, Teddy Riner et le Pape François... Tous ont fait la Une de Paris Match . À l’occasion des 70 ans du magazine, les journalistes de la rédaction livrent, pour la première fois, des récits originaux , haletants, personnels et sensibles au cœur de l'actualité et dévoilent un visage méconnu de personnalités. Fidèles à la promesse du magazine, ces récits racontent la grande histoire du monde des dernières décennies."Concevoir ensemble, produire et diffuser au plus large: c’est tout son savoir-faire et sa connaissance des métiers de l’audio qu’Europe 1 Studio a mis au service de Paris Match pour accompagner le magazine dans la création de son premier podcast" a déclaré Claire Hazan, directrice Europe 1 Studio.