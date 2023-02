Paradiso Media : un podcast adapté au cinéma

Paradiso Media, le studio de podcasts réalise déjà 35% de ses revenus aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Il est l’un des seuls studios européens (et parmi le top 5 mondial) à afficher une ambition internationale à travers la conception, production et distribution de programmes audio multilingues en réalisant près de 35% de ses revenus aux États-Unis et au Royaume-Uni sous la direction de Emi Norris, Managing Director US. Avec aujourd’hui 35 collaborateurs en France et aux États-Unis dont plus de 60% de talents créatifs, Paradiso Media est constitué d’un réseau international de talents venus du podcast, de l’audiovisuel, l’édition ou la publicité.