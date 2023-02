Paradiso Media rachète Binge Audio

Pour atteindre une taille critique sur un marché hautement concurrentiel, aussi bien sur la production et la distribution que sur la monétisation publicitaire, Le groupe Les Échos a donc convenu avec Binge Audio de céder sa participation minoritaire prise en 2018. Il a permis à Binge Audio de se développer et de devenir l'un des acteurs majeurs du marché des podcasts en France. Ils se félicitent des leaderships qu’ils ont acquis l’un et l’autre durant les cinq dernières années : pour le premier, sur le marché des podcasts natifs (1.8 million de téléchargements en décembre 2022) et pour le second, sur celui des podcasts d’actualité (1.4 million de téléchargements pour Le Parisien et Les Échos) et de la radio (5.8 millions de téléchargements pour Radio Classique en décembre 2022)...