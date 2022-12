Paradiso Media lance la 1ere chaine jeunesse en plusieurs langues

Les séries Diso sont à retrouver sur les plateformes de streaming Apple Podcasts et Spotify. Elles sont disponibles via un abonnement à 3.9 € par mois ou 39.99 euros par an, soit deux mois offerts, sans engagement et sans publicité, pour une écoute illimitée. Les 7 premiers jours sont offerts. Avant de souscrire à la chaîne, cinq épisodes gratuits permettent de découvrir "Super Wings", "Leo The Truck", "Zig et Sharko, "Les Petits Méchants", et "Monstres et créatures magiques".