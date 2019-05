Où sont les boules de cristal de Radio Contact ?

Depuis ce lundi 6 mai, l'équipe de Radio Contact dévoile des indices à l'antenne pour que les auditeurs puissent trouver les "7 boules. de cristal". Chaque boule renferme un code et permettra non seulement à un auditeur de remporter des cadeaux d’une valeur de 1 200 euros mais peut-être et également une Fiat 500. Ces "boules de cristal" se trouvent dans des endroits publics, accessibles par tous : pas besoin d'outils, ni de se mettre en danger. Il suffit d'écouter Radio Contact, entre 16h et 20h, pour obtenir des indices et trouver une "boule de cristal" à deux pas de chez soit dans les provinces de Liège, Namur, Hainaut, Luxembourg, Brabant Wallon et Bruxelles. La septième et dernière boule sera à gagner grâce au partenaire starcasino.be.