On ne verra plus "Sous les jupes de FIP"

En revanche, "Sous les jupes de FIP" et "C’est Magnifip" disparaissent. "Sous les Jupes de FIP" était animée par Emilie Blon-Metzinger et Luc Frelon et elle donnait rendez-vous aux auditeurs le lundi entre 20h et 22h pour découvrir l’actualité musicale. Quand à "C’est Magifip", l’émission animée par Frédérique Labussière, elle "transportait les auditeurs ailleurs … en connexion directe avec leurs émotions, leurs souvenirs et leurs désirs". À noter quand même, tous les premiers lundi du mois, les Sessions Live en public et en direct du Belair, le bar de la Maison de la Radio. FIP sera également présente en direct du Mama Festival les 17, 18 et 19 octobre 2018, de même que pendant la fêtes de l’Humanité les 14, 15 et 16 septembre ainsi qu’au 40ème anniversaire des Trans Musicales de Rennes du 5 au 9 décembre 2018.

Enfin, FIP proposera le 9 décembre 2018, une "Démolition Party" du Studio 105 qui fermera ses portes pour rénovation le lendemain. Ce qui ne sera pas un luxe pour cette salle, aujourd’hui un peu démodée.