"On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission" à Rouen

Autour d’un thème de société dans l’air du temps, d’invités de la société civile ou de personnalités, Willy Rovelli et ses chroniqueurs (Fabien Emo, Murielle Giordan, Corentine Feltz, Jean Doridot, Ségolène Alunni et Robin Bernaud) aident les auditeurs à rendre leur vie plus simple, à mieux vivre leur quotidien avec chaque jour une dose d’ondes positives et des auditeurs en direct des régions.L'émission "On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission", diffusée chaque jour entre 12h08 et 13h, s'installera ce jeudi à Rouen où se déroulera L'Armada, un grand rassemblement de voiliers. Près de cinquante navires participent à cette fête maritime sur les quais de Seine (lire également ICI ).