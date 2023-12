"On n'est pas à l'abri d'passer de bonnes fêtes" sur France Bleu

Le dimanche 24 décembre 2023 de 20h à minuit, Willy Rovelli animera, en direct, "Les Mots de Noël", la libre antenne de France Bleu. Puis, du 25 décembre 2023 au 5 janvier 2024, du lundi au vendredi de 12h à 14h, "On n’est pas à l’abri d’passer de bonnes fêtes". Willy Rovelli et sa tribu se rendront dans 10 stations locales de France Bleu pour deux heures d’émission quotidiennes en direct : bonne humeur, rires, partages et échanges avec nos auditeurs.

Et le 31 décembre, de 21h à minuit, une belle soirée attend les auditeurs pour "un réveillon confettis, serpentins et cotillons avec de nombreux invités".