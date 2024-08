"On marche sur la tête" avec Cyril Hanouna, de retour sur Europe 1

Durant les deux semaines à l'antenne, les écoutes live streaming ont enregistré une forte hausse sur tous les environnements avec une audience moyenne du 16h-18h multipliée par près de 3 par rapport au mois de mai précédent. La station inique plus de 250 000 téléchargements de la version en podcast et 16.8 millions de vues sur X, YouTube et Instagram.