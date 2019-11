OHdio : la nouvelle application de Radio-Canada

"Le secteur de la radio et l’audio est en transformation et l’omniprésence du numérique dans nos vies nous amène aujourd’hui à lancer notre nouvelle stratégie audionumérique visant à consolider la place de Radio-Canada comme joueur de premier plan dans cet univers. Nous souhaitons encore mieux répondre à cet auditoire en pleine croissance et bonifier notre offre de contenus. Cette nouvelle application fait partie des nombreuses initiatives du plan stratégique Entre nous, c’est pour la vie que le diffuseur public a lancé en mai dernier et qui vise à bâtir une relation avec les Canadiens qui durera toute leur vie. Une offre numérique personnalisée, engageante et permettant une grande découvrabilité, une expérience enrichie, intuitive, personnalisable et conviviale, c’est ce que notre auditoire retrouvera dans cette application" a expliqué Caroline Jamet, directrice générale Radio, Audio et Grand Montréal de Radio-Canada.