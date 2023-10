Ô Toulouse !





Il paraît que dans la Ville rose, "si tu cognes, tu gagnes", comme le chantait, en 1967, le Toulousain Claude Nougaro. Nous ne sommes pas à Toulouse pour "cogner", on vous rassure, mais "au taquet", comme on dit ici, pour que la radio gagne. C’est un des objectifs du RadioTour qui, à un rythme soutenu, parcourt la France, afin de venir à votre rencontre, rassembler et partager les bonnes idées avec les professionnels du secteur de la radio et de l’audio digital.

Toulouse donc qui, après Lille en juin dernier et Marseille en novembre prochain, est un des berceaux de la radio française fait de marques emblématiques. Plus largement, l’Occitanie est aussi un territoire fertile pour la radio avec de belles réussites, de Rodez à Perpignan, d’Auch à Nîmes.



Dans une poignée de semaines, les radios seront fixées sur la saison qu’elles viennent de débuter. Croyez-en notre expérience d’observateurs assidus de la vie de la radio, il y a de très fortes probabilités pour que la radio qui bénéficiera d’un bon bulletin de notes jeudi 16 novembre, soit celle qui terminera la saison sous les meilleurs auspices. Malgré tout, cette saison s’annonce délicate pour les privées (notamment les musicales) et probablement un brin plus confortable pour les publiques (on pense à France Inter). Mais ne tirons pas de plans sur la comète. Même si les dés sont déjà jetés et bien jetés, la radio, c’est comme la vie : c’est compliqué.



Parmi toutes les adaptations de cette rentrée, notre attention s’est portée sur une innovation culottée du Groupe 1981 qui a fait le choix que les écrans ne reviennent pas tous aux mêmes positions dans l’heure pour "brouiller les repères quotidiens, et réintroduire de la vie dans la radio". Comme pour NRJ Global et sa stratégie du "Less is More", qui promet un temps publicitaire maîtrisé de 9 minutes de publicité par heure, voilà, enfin, deux pistes que l’on espère très prometteuses !



Philippe Chapot