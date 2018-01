Numéro spécial La Lettre Pro de la Radio

Fake news : les radios sont-elles crédibles ?

L’année 2017 s’est refermée après un tourbillon médiatique rythmé par les soubresauts politiques de l’élection présidentielle. Déjà décriées aux États- Unis, au moment de l’élection de Trump, les "fake news" ont pointé le bout de leur nez en France. Alors, face à ce phénomène, les médias adoptent une posture particulière. Et les radios dans tout ça ?



Bientôt, un Bureau des Animateurs

À l’initiative de Jean-Yves Hautemulle, ancien directeur de l’antenne de RTL, un projet de Bureau des Animateurs en France est en train de naître. Une idée, lancée par ce professionnel du métier, qui se veut fédératrice pour une profession morcelée, parfois méconnue, mais qui emploie des milliers de personnes. Des premiers contacts ont été établis. Il profite du Salon de la Radio de Paris pour lancer un appel aux bonnes volontés !



Les caméras envahissent les studios

L’image pour la télévision, le son et la voix pour la radio. Il en est fini de ces bons vieux clichés associés aux médias classiques. Désormais, à la radio, il est quasiment tout le temps possible de suivre comme à la télé ses émissions préférées. Mais qu’a véritablement changé ou apporté la radio filmée aux contenus ? La Lettre Pro est partie, sans caméra (sic), enquêter.



Speed Consulting by Rémy Jounin

Une nouvelle fois, je vais me permettre dans ces colonnes de militer pour l'entrée de notre média dans le XXIe siècle… Continuant mes pérégrinations dans les radios, je me désole toujours de constater combien on continue à perpétrer des règles inventées dans la deuxième moitié des années 80.



Monétisation : misez sur la performance

Présent dans une vingtaine de pays dans le monde, Digital Virgo se positionne comme un acteur leader sur le marché du marketing digital, et plus particulièrement dans les solutions de monétisation d’audience pour les radios. L’objectif est clair : accompagner ses partenaires médias dans la mise en place d’une stratégie globale forte. Pour cela le Groupe se base sur des produits complémentaires et performants : interactivité antenne, jeux et divertissements omnicanal, le SMS comme outil marketing et la publicité digitale 100% ROIste. Leur credo : un partenariat gagnant gagnant !



L'avenir des radios associatives

Les radios associatives sont confrontées à plusieurs bouleversements concomitants. Les modèles économiques et éditoriaux actuels deviennent obsolètes. La pérennité des radios associatives repose sur la capacité d’évoluer dans un nouvel écosystème où le marketing, la communication et les réseaux sociaux sont désormais incontournables.



La voix : un outil à préserver

Aphone, la principale crainte de tous ceux qui travaillent en radio. La voix est un outil indispensable, parfois laissée à l’abandon. Car, oui, elle peut se détériorer. Elle peut aussi changer avec les années. Alors, si vous voulez continuer dans ce média, pensez à la préserver. Ce mois-ci, nous avons fait appel à des médecins et des spécialistes de la voix pour vous aider.