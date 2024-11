Nouvelles nominations au comité de direction de RFI

À partir de ce 18 novembre, Liza Chaboussant occupera le poste d’adjointe au directeur de RFI, en charge des 16 rédactions en langues étrangères. Avec un parcours solide au sein de RFI depuis 1999, elle apporte une expertise reconnue et une connaissance approfondie des enjeux de diversité et d’accessibilité de l’information à l’international.

Dans ses nouvelles fonctions, elle sera responsable de la gestion et de l’innovation dans les domaines radio et numérique pour ces rédactions. Depuis 2016, elle exerçait en tant que Secrétaire générale des rédactions, un rôle où elle a su promouvoir l’innovation et le pluralisme au sein des contenus diffusés.