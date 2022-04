Nouvelle série inédite sur France Bleu Cotentin et France Bleu Normandie

Cette série est le fruit d’un partenariat entre France Bleu et la Cité de la Mer à Cherbourg qui fête son 20e anniversaire cette année et consacre une exposition au Titanic en exposant ces objets. Le paquebot avait d’ailleurs fait escale à Cherbourg le 10 avril 1912. "Titanic, un objet, une histoire" est une série diffusée du 11 au 22 avril sur France Bleu Cotentin, France Bleu Normandie (Calvados/Orne), France Bleu Normandie (Seine-Maritime/Eure) et sur francebleu.fr.

France Bleu y explore 10 objets remontés des entrailles du transatlantique. Un téléphone, une partition de musique, un manuel scolaire... Leurs histoires et celle de la Belle Époque à travers ces 10 épisodes...