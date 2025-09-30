Nouvelle semaine, nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio

Chaque mardi, depuis le 9 septembre, les professionnels recevront gratuitement dans leur boîte mail un condensé de l’actualité radio, podcast et audio digital. Disponible uniquement en version numérique, cet hebdomadaire (lire ICI) mettra également à l’honneur chaque semaine deux personnalités du secteur. Pour le recevoir, il suffit de s’inscrire en ligne. Les articles complets, réservés aux abonnés, seront publiés dans leur intégralité sur le site lalettre.pro.
Vous aimerez aussi
-
ALC [EXPERT] PORTRAIT - Frank Lanoux : Passion, transformation et défis de la radio
-
Téléchargez le 176e numéro de La Lettre Pro de la Radio
-
Radioplayer partenaire de diffusion de la 6ème édition de Radio Restos
-
Téléchargez le 175e numéro de La Lettre Pro de la Radio
-
Téléchargez le 174e numéro de La Lettre Pro de la Radio
Depuis le 1er septembre, le site a aussi évolué pour proposer des contenus désormais 100% exclusifs, dont 70% accessibles uniquement sur abonnement, fixé à 29,90 € par mois. Cet abonnement inclut : l’accès à l’intégralité des articles premium et aux archives, la réception de la newsletter quotidienne Ne partez pas encore, la lecture en ligne des articles hebdomadaires et le dépôt gratuit et illimité d’offres d’emploi (valeur 88 € par annonce). L’abonnement est individuel et lié à une adresse e-mail professionnelle, avec une option complémentaire à 5 € par mois et par utilisateur pour les structures souhaitant élargir l’accès à plusieurs collaborateurs.
Pour soutenir notre travail et choisir la bonne formule, c'est ICI.
Pour soutenir notre travail et choisir la bonne formule, c'est ICI.