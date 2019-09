Nouvelle saison musicale à Radio France

Ces premiers concerts de la saison 19-20 inaugurent un voyage à travers plus de trois siècles de musique avec de nombreux concerts événements autour de Beethoven, Michel Legrand, George Benjamin... Et de nombreux artistes en résidence comme le Quatuor Diotima, Barbara Hannigan, Matthias Goerne, Leonardo García Alarcón, Karol Mossakowski...

Par ailleurs, Radio France proposera aussi une très belle saison de récitals de piano, de Sergei Babayan à Alain Planès, et d’orchestres baroques, des Musiciens du Louvre (un Ariodante dirigé par Marc Minkowski) au tout jeune ensemble Jupiter. Enfin, Il y aura bien sûr les concerts de jazz au 104 et les concerts d’orgue qui viendront parachever une saison que Radio France souhaite partager avec ses auditeurs "des premières notes au dernier accord".