Nouvelle redevance de radio-télévision en Suisse

La nouvelle redevance de radio-télévision non liée à la possession d'un appareil remplace la redevance de réception perçue jusqu'à fin 2018 par Billag. Elle se monte à 365 francs par ménage et par année, au lieu de 451 francs. La redevance est entièrement due: il n'y a plus de distinction entre la redevance de réception pour la radio et/ou pour la télévision. Pour les entreprises soumises à la TVA, la redevance dépend du chiffre d'affaires: s'il est inférieur à 500 000 francs, la firme ne paie pas de redevance; à partir d'un demi-million, un tarif progressif est appliqué, entre 365 francs et 35 590 francs par année.