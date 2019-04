Nouvelle édition du prix du livre France Bleu

La sélection 2019 se compose donc de cinq ouvrages : "Le Cartographe des Indes boréales" de Olivier Truc (Éditions Métailié), "Alto Braco" de Vanessa Bamberger (Éditions Liana Levi), "Pas dupe" de Yves Ravey (Éditions Minuit), "Personne n'a peur des gens qui sourient" de Véronique Ovaldé (Éditions Flammarion) et "Les Mal-aimés" de Jean-Christophe Tixier (Éditions Albin Michel).

Le lauréat sera dévoilé le 3 juin prochain par le jury présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, Wilfried N'Sondé, lauréat 2018, Frédérique Le Teurnier, animatrice (Une Heure en France) et chroniqueuse littéraire (Le Mag Loisirs Week-end) de France Bleu, Sandrine Maubert, auditrice de France Bleu, Valérie Barbe, libraire du réseau Page, Michèle, lectrice du réseau Page également et Charlotte Bouteloup, Bloggeuse littéraire.