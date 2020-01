Nouvelle édition du Festival Longueur d'ondes

Cette année, les festival accueillera Aurélie Charon, Frédéric Taddeï, Mona Ozouf, Amaury Chardeau, le Quartz ouvrira ses portes pour l'enregistrement d'émissions de Binge Audio et RFI et pour le spectacle Les chemins de désir de Claire Richard et Sabine Zovighian (ARTE Radio) ainsi que pour une lecture musicale du Nouveau Théâtre de Montreuil. L'équipe proposera un focus sur le documentaire radiophonique à travers unequinzaine d'heures de rencontres, débats et écoutes ; Victoire Tuaillon, Augustin Trapenard et Thomas Baumgartner participeront à une table autour de l'art de l'entretien et le public pourra assister à des ateliers avec des professionnels de la radio (Benjamin Abitan, Aurélie Sfez, Victoire Tuaillon, Thomas Guillaud-Bataille) ainsi qu'à une séance de pitch devant un panel de responsables éditoriaux.