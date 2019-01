Nouvelle édition de la Semaine du Son

Déjà relayée dans près de 70 villes françaises, la Semaine du Son se déroule aussi désormais à l’étranger : Bruxelles, Genève, et à d’autres périodes, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela, au Canada, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Roumanie et bientôt à Cuba. Parrainée cette année par Jordi Savall, chef d’orchestre et fondateur du Concert des Nations, et lancée pour la première fois en 2004, la Semaine du Son est une campagne de sensibilisation aux enjeux sociétaux du sonore menée à travers des événements, des conférences, des forums… Au fil des années, cette campagne-événement a su mobiliser de plus en plus de communes et de pays, mais aussi de nombreux organismes, institutions, associations, élus et artistes.