Durant toute la semaine, Nostalgie recherche le plus grand fan de Freddie Mercury. Il a composé la plupart des grands succès du groupe dont "Bohemian Rhapsody", "Love of My Life", "Somebody to Love" ou encore "We Are the Champions". Cette année, le groupe Queen revient, plus que jamais, sur le devant de la scène avec le succès du biopic "Bohemian Rhapsody" interprété par Rami Malek.

Tous les jours à 10h45, les auditeurs pourront jouer au "Queenzz Nostalgie" et retrouver un maximum de titres de Queen et de Freddie Mercury en 45 secondes. Le meilleur d’entre eux partira à Londres avec Brice Depasse le week-end des 27 et 28 avril sur les traces de Freddie Mercury...