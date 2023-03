Nostalgie organise la plus grande chasse aux œufs de Belgique

Être le plus grand organisateur de chasse aux œufs de Belgique, c'est un fameux défi. En effet, chaque chasse rassemble environ 2 500 personnes. Cette année, Nostalgie s'arrêtera dans 17 villes en Wallonie. Cela représente donc plus de 42 000 participants. Pour contenter tous ces chasseurs d'œufs, les cloches de Pâques ont livré 3 tonnes de chocolat Fairtrade chez Nostalgie.

Le chocolat distribué est issu du commerce équitable. Une précision qui peut sembler anodine mais qui est un engagement important de la première radio francophone depuis 2019. "Nostalgie a à cœur de contribuer à un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Offrir ce type d'aliment, plus respectueux des producteurs de cacao, c'est soutenir un mouvement global vers un monde ( et un chocolat) meilleur" souligne la station.