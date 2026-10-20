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Mardi 20 Octobre 2026 - 08:40

Nostalgie organise la 28e édition de sa Soulparty le 10 novembre


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Nostalgie organisera la 28e édition consécutive de sa Soulparty le mardi 10 novembre, à l'Acte 3 de Braine-l'Alleud, en Belgique. Cette soirée destinée aux auditeurs de la station sera consacrée aux classiques de la soul, du funk et du disco. DJ Lilo, DJ Man et Cosmic assureront la programmation musicale de cet événement, dont les billets sont déjà en vente.



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La Soulparty de Nostalgie fera son retour le mardi 10 novembre 2026 à l'Acte 3, à Braine-l'Alleud, en Belgique. Organisé pour la 28e année consécutive, cet événement musical permet à la station de retrouver ses auditeurs en dehors de l'antenne, autour d'une programmation consacrée à la soul, au funk et au disco. La soirée s'appuie sur des titres qui ont marqué ces différents genres musicaux et qui occupent une place dans l'univers musical de Nostalgie.
Le rendez-vous rassemble chaque année les amateurs de ces répertoires dans cette salle de Braine-l'Alleud. À travers cette nouvelle édition, la radio poursuit un événement récurrent de son calendrier, fondé sur la rencontre entre ses auditeurs et les musiques qu'elle met à l'honneur. Les billets pour cette 28e édition sont d'ores et déjà proposés à la vente.


Trois DJ pour assurer la programmation musicale

Pour cette nouvelle édition, Nostalgie confie les platines à DJ LILO, DJ MAN et COSMIC. Les trois DJ se relaieront tout au long de la soirée pour diffuser une sélection de morceaux issus des répertoires soul, funk et disco. Parmi les artistes annoncés dans l'univers musical de l'événement figurent James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye et les Bee Gees. La programmation reposera sur des titres connus de plusieurs générations d'auditeurs, avec une diffusion musicale prévue jusqu'au bout de la nuit. La Soulparty conserve ainsi le principe qui accompagne ses précédentes éditions : proposer une soirée dansante autour des classiques musicaux associés à Nostalgie. Le rendez-vous est fixé au mardi 10 novembre 2026 à l'Acte 3 de Braine-l'Alleud. 


La billetterie est ouverte ICI pour les auditeurs souhaitant participer à cette 28e édition.

Tags : Belgique, NGroup, Nostalgie, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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