Nostalgie organise la 28e édition de sa Soulparty le 10 novembre

La Soulparty de Nostalgie fera son retour le mardi 10 novembre 2026 à l'Acte 3, à Braine-l'Alleud, en Belgique. Organisé pour la 28e année consécutive, cet événement musical permet à la station de retrouver ses auditeurs en dehors de l'antenne, autour d'une programmation consacrée à la soul, au funk et au disco. La soirée s'appuie sur des titres qui ont marqué ces différents genres musicaux et qui occupent une place dans l'univers musical de Nostalgie.

Le rendez-vous rassemble chaque année les amateurs de ces répertoires dans cette salle de Braine-l'Alleud. À travers cette nouvelle édition, la radio poursuit un événement récurrent de son calendrier, fondé sur la rencontre entre ses auditeurs et les musiques qu'elle met à l'honneur. Les billets pour cette 28e édition sont d'ores et déjà proposés à la vente.

