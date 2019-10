Nostalgie offre 1 an de loyer à ses auditeurs

Au signal de l’animateur, les auditeurs joueront à "La maison Nostalgie" et devront reconnaître l’artiste ou le groupe qui se cache dans une des pièces pour tenter de se qualifier. Qui sera le gagnant ? Réponse le vendredi 18 novembre à 8h45 : Ingrid et Bruno appelleront le vainqueur en direct dans "La Nosta Family". En Belgique, Nostalgique revendique être "la seule radio à offrir 1 an de loyer".Sur le marché francophone, Nostalgie atteint pour la première fois de son histoire 17.1% de PDM, score que plus aucune radio n’avait atteint depuis 8 ans (lire ICI ).