Nostalgie fait passer quatre de ses voix de la radio à la télévision

Diffusé chaque mardi à 21h55 depuis le 3 novembre, "Tu sors ou je te sors" propose de revenir sur l'actualité de la musique, du cinéma, de la littérature, du théâtre, des spectacles, des concerts, des expositions et des séries. Chaque semaine, un invité échange avec plusieurs chroniqueurs autour de leurs recommandations culturelles. Le principe repose sur des duels au cours desquels chacun défend ses choix afin de convaincre l'invité de retenir sa sélection. L'émission associe ainsi découverte, débat et divertissement. Pour Nostalgie, cette participation constitue une extension de la présence de ses voix au-delà de l'antenne radio.

Les auditeurs peuvent retrouver à la télévision des personnalités qu'ils connaissent à travers les émissions et les contenus musicaux proposés quotidiennement par la station.