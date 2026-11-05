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Jeudi 5 Novembre 2026 - 12:30

Nostalgie fait passer quatre de ses voix de la radio à la télévision


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Quatre personnalités de Nostalgie participent, depuis ce mardi 3 novembre, à "Tu sors ou je te sors", le nouveau magazine culturel hebdomadaire de LN24. Isabelle Verjans, Brice Depasse, Sara Rodriguez et Olivier Labreuil rejoignent cette émission présentée par Jacques van den Biggelaar. Diffusé chaque mardi à 21h55, ce rendez-vous permet à la station de prolonger la présence de ses animateurs à la télévision.



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Isabelle Verjans, qui accompagne chaque matin Olivier Duroy à l'antenne de Nostalgie, fait partie des chroniqueurs de "Tu sors ou je te sors", aux côtés de Brice Depasse, connu pour son émission "La Story", consacrée aux petites et grandes histoires de la musique. Sara Rodriguez, également animatrice sur Nostalgie, et Olivier Labreuil, expert musical et membre de la rédaction de la station, complètent cette participation. Les quatre personnalités interviennent dans ce nouveau magazine culturel hebdomadaire de LN24, présenté par Jacques van den Biggelaar. Elles y retrouvent également Camille Terlinden et Emmanuel Deroubaix.
Cette collaboration permet à Nostalgie de faire intervenir ses animateurs et ses spécialistes de la musique dans un programme télévisé consacré à l'actualité culturelle.

Un magazine hebdomadaire construit autour des échanges

Diffusé chaque mardi à 21h55 depuis le 3 novembre, "Tu sors ou je te sors" propose de revenir sur l'actualité de la musique, du cinéma, de la littérature, du théâtre, des spectacles, des concerts, des expositions et des séries. Chaque semaine, un invité échange avec plusieurs chroniqueurs autour de leurs recommandations culturelles. Le principe repose sur des duels au cours desquels chacun défend ses choix afin de convaincre l'invité de retenir sa sélection. L'émission associe ainsi découverte, débat et divertissement. Pour Nostalgie, cette participation constitue une extension de la présence de ses voix au-delà de l'antenne radio.
Les auditeurs peuvent retrouver à la télévision des personnalités qu'ils connaissent à travers les émissions et les contenus musicaux proposés quotidiennement par la station.

Tags : Brice Depasse, Isabelle Verjans, LN24, Nostalgie Belgique, Olivier Labreuil, Sara Rodriguez



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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