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Lundi 12 Octobre 2026 - 08:20

Nostalgie Belgique invite ses auditeurs à dîner avec les artistes


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Depuis plusieurs mois, Nostalgie organise des rencontres entre ses auditeurs et des personnalités autour d'un repas en petit comité. Après Laurent Voulzy, Mika et Thierry Lhermitte, la station accueillera Zazie ce 12 octobre, puis Michel Fugain le 9 novembre. Baptisé "À la table de…", ce dispositif permet à une dizaine d'auditeurs d'échanger directement avec les invités.


Le chanteur Mika partage un repas avec des auditeurs de Nostalgie Belgique dans le cadre de l'opération "À la table de…", qui propose des rencontres en petit comité avec des artistes. © Nostalgie Belgique
Le chanteur Mika partage un repas avec des auditeurs de Nostalgie Belgique dans le cadre de l'opération "À la table de…", qui propose des rencontres en petit comité avec des artistes. © Nostalgie Belgique

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Avec la table de…", Nostalgie propose un format de rencontre qui privilégie les échanges informels entre les personnalités invitées et les auditeurs de la station. Le principe repose sur un repas réunissant une dizaine de participants autour d'une même table, sans scène ni entretien limité dans le temps. Les conversations portent sur la musique, mais également sur les rencontres, les souvenirs et les expériences personnelles. Laurent Voulzy, Mika et Thierry Lhermitte ont déjà participé à ces rendez-vous organisés depuis plusieurs mois. À l'issue de son expérience, Mika a notamment déclaré : "Cette conversation, autour de cette table, est plus intime et plus honnête que la plupart des conversations à Noël dans ma propre famille".

Zazie le 12 octobre, Michel Fugain le 9 novembre

Les prochaines rencontres annoncées par Nostalgie concernent Zazie et Michel Fugain. La chanteuse participera à la table de…" ce 12 octobre, avant une nouvelle édition prévue le 9 novembre avec Michel Fugain. À chaque rendez-vous, une dizaine d'auditeurs pourront partager un repas avec l'invité et discuter de son parcours, de ses souvenirs ou de ses expériences personnelles. Les inscriptions pour la rencontre avec Zazie sont ouvertes sur nostalgie.be, tandis que celles concernant Michel Fugain doivent être proposées prochainement.
En organisant ces repas en petit comité, Nostalgie veut notamment prolonge ainsi la relation avec son public au-delà de l'écoute de ses programmes, à travers des rencontres reposant sur la conversation et le partage d'expériences.

Tags : Belgique, Nostalgie, Nostalgie Belgique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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