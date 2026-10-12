Nostalgie Belgique invite ses auditeurs à dîner avec les artistes

Le chanteur Mika partage un repas avec des auditeurs de Nostalgie Belgique dans le cadre de l'opération "À la table de…", qui propose des rencontres en petit comité avec des artistes. © Nostalgie Belgique
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Avec "À la table de…", Nostalgie propose un format de rencontre qui privilégie les échanges informels entre les personnalités invitées et les auditeurs de la station. Le principe repose sur un repas réunissant une dizaine de participants autour d'une même table, sans scène ni entretien limité dans le temps. Les conversations portent sur la musique, mais également sur les rencontres, les souvenirs et les expériences personnelles. Laurent Voulzy, Mika et Thierry Lhermitte ont déjà participé à ces rendez-vous organisés depuis plusieurs mois. À l'issue de son expérience, Mika a notamment déclaré : "Cette conversation, autour de cette table, est plus intime et plus honnête que la plupart des conversations à Noël dans ma propre famille".
Zazie le 12 octobre, Michel Fugain le 9 novembre
Les prochaines rencontres annoncées par Nostalgie concernent Zazie et Michel Fugain. La chanteuse participera à "À la table de…" ce 12 octobre, avant une nouvelle édition prévue le 9 novembre avec Michel Fugain. À chaque rendez-vous, une dizaine d'auditeurs pourront partager un repas avec l'invité et discuter de son parcours, de ses souvenirs ou de ses expériences personnelles. Les inscriptions pour la rencontre avec Zazie sont ouvertes sur nostalgie.be, tandis que celles concernant Michel Fugain doivent être proposées prochainement.
En organisant ces repas en petit comité, Nostalgie veut notamment prolonge ainsi la relation avec son public au-delà de l'écoute de ses programmes, à travers des rencontres reposant sur la conversation et le partage d'expériences.
En organisant ces repas en petit comité, Nostalgie veut notamment prolonge ainsi la relation avec son public au-delà de l'écoute de ses programmes, à travers des rencontres reposant sur la conversation et le partage d'expériences.