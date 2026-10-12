Nostalgie Belgique invite ses auditeurs à dîner avec les artistes

Avec "À la table de…", Nostalgie propose un format de rencontre qui privilégie les échanges informels entre les personnalités invitées et les auditeurs de la station. Le principe repose sur un repas réunissant une dizaine de participants autour d'une même table, sans scène ni entretien limité dans le temps. Les conversations portent sur la musique, mais également sur les rencontres, les souvenirs et les expériences personnelles. Laurent Voulzy, Mika et Thierry Lhermitte ont déjà participé à ces rendez-vous organisés depuis plusieurs mois. À l'issue de son expérience, Mika a notamment déclaré : "Cette conversation, autour de cette table, est plus intime et plus honnête que la plupart des conversations à Noël dans ma propre famille".