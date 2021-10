Nostalgie et Récupel s’unissent pour une grande action de recyclage

"Mission Recyclage" pour .Julien Sturbois et NostaMan qui seront sur place à Namur pour accueillir toutes les personnes désireuses de soutenir l'action. Dès 16h, Julien animera l'émission spéciale "Mission Recyclage" en direct de l'Acinapolis. L'occasion de faire le plein de conseils pour mieux recycler grâce aux experts de Recupel.

Cette ASBL coordonne la collecte et le recyclage des déchets électroniques et électriques en Belgique, en clair, ils reprennent tout appareil qui fonctionne à l’électricité ou sur batterie.