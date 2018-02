Nostalgie envoie ses auditeurs à Las Vegas

À partir du 19 février, les auditeurs de Nostalgie Belgique pourront participer au grand jeu "Qui ouvrira le coffre ?" en partenariat avec les Casinos Golden Palace pour remporter une des 10 clés mises en jeu. Mais une seule ouvrira le coffre et emmènera l’un des auditeurs dans la capitale du jeu pour un voyage inoubliable. Un coffre-fort… Une seule clé pour l’ouvrir… Qui l’ouvrira ?Nostalgie Belgique diffuse via 41 fréquences de Bruxelles, à Liège en passant par Namur. À la dernière vague CIM Radio (lire ICI ), la station de N-Group a enregistré, sur le marché francophone, une belle audience de 15.06% ce qui fait d'elle la deuxième radio du pays derrière VivaCité (15.99%) et devant Radio Contact (12.65%).