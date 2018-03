Nostalgie décrète le 15 mars "journée du disco"

Dès leur réveil, et durant toute la journée, la programmation de la radio sera rythmée au son des plus grandes chansons disco. De "Stayin’ Alive" (Bee Gees) à "Upside Down" (Diana Ross) en passant par "Blame It On The Boogie" (The Jacksons), "Y.M.C.A." (Village People) ou encore "Can’t Take My Eyes Off You" de Boys Town Gang, Nostalgie préparé une journée spéciale autour des plus grands succès disco. Et à partir de 19h, les auditeurs retrouveront Philippe et Sandy, les animateurs du morning "Les matins qui chantent" pour une une émission 100% disco avec, au programme, des titres disco incontournables toute la soirée pour faire la fête non-stop...