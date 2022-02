Nostalgie, NRJ et Chérie sont les premières radios belges reconnues par l'ONU

LLPR - Selon vous, pourquoi est-il important de susciter l’action vers l’accomplissement des ODD ?

GD - Parce que les ODD nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils sont des guidelines essentielles pour les actions à mener par les particuliers mais aussi par les entreprises. Par leur langage commun et universel, ils permettent de rassembler toutes ces initiatives vers un objectif supérieur commun : sauver l’humanité et la planète.



LLPR - Comment comptez-vous promouvoir les ODD auprès de votre public ? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ce que vous faites déjà en ce sens ?

GD - L’objectif est de relayer au mieux les initiatives contribuant à un monde meilleur. Nos équipes sont sensibilisées depuis de nombreuses années à cette démarche. Nous avons créé l’opération ‘100 minutes pour changer le monde’, mis en onde sur NRJ la rubrique ’60 secondes climat’ avec Adelaïde Charlier, sans oublier notre rubrique ‘Y a de l’idée’ sur Nostalgie qui met à l’honneur des initiatives citoyennes qui font bouger les lignes.



LLPR - Comment comptez-vous mettre en œuvre les ODD en interne ?

GD - Les ODD ont été expliqué à tous nos collaborateurs et nous avons relié les actions internes existantes aux ODD. Ils ont ensuite pu choisir, via un sondage, sur quels ODD ils souhaitaient travailler, sur lesquels en tant que média nous pouvions avoir de l’emprise. Des groupes de travail se sont créés par objectifs, chacun a pu y prendre part en fonction de ses compétences, de ses centres d’intérêt, de sa motivation.