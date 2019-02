Nostalgie Magic Tour : un chèque pour l’association Arc-en-ciel

Mais ce n’est pas tout... Au total, 412 000 piles usagées ont été récoltées durant la semaine. Grâce à son partenaire "Bebat", Nostalgie Belgique annonce également que "la récolte de ces piles financera la rénovation des terrains de sports et des jeux d’extérieur du centre de vacances de l’association Arc-en-ciel à Virton". Le chèque de 12 000 euros permettra d'aménager les extérieurs du Centre "La Ferme" de Virton avec des tables et bancs de pique-nique, des jeux d'extérieur et même un barbecue. Nostalgie promet un nouveau "Nostalgie Magic Tour" en décembre prochain "pour rendre encore plus d’enfants heureux".