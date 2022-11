Nostalgie Magic Tour : "des jouets aux enfants à qui la vie n'a pas fait de cadeau"

Le Nostalgie Magic Tour, c'est le grand rendez-vous de la première radio de Belgique. Chaque année, l'objectif est de récolter un maximum de jeux et de jouets, mais aussi de piles et de batteries usagées au profit de l'association Arc-en-ciel. Un action qui mobilise les auditeurs mais aussi toute l'équipe Nostalgie comme l'explique Jean-François Pottier, directeur de Nostalgie: "En tant que radio leader, il est naturel et primordial que Nostalgie joue un rôle sociétal et utilise son influence pour venir en aide aux enfants dans le besoin. Par la récolte de jouets, de jeux et de piles usagées, le Nostalgie Magic Tour nous permet de mobiliser à la fois nos formidables auditeurs à travers Bruxelles et la Wallonie, mais également toute notre équipe autour d’un projet qui fait sens et correspond à nos valeurs".