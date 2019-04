Nostalgie Belgique organise des chasses aux oeufs

Nostalgie veut se positionner comme "le plus grand organisateur de chasses aux œufs en Belgique". La station réservera une foule de surprises à tous les participants, afin de vivre un moment unique et familial… Ainsi, la station organisera de 30 grandes chasses aux œufs jusqu'au 22 avril à travers toute la Wallonie et Bruxelles. Coup d'envoi de cette opération, ce 6 avril à Marche au Parc de l’hôtel de ville dès 10h puis à Fernelmont au Hall Omnisport dès 15h ainsi qu'à Wavre pour une distribution itinérante au centre-ville. Cette chasse aux oeufs fera étape à Amay, Eghezée, Gemblox, Beamont ou encore à esneux, Herstal et Anderlecht. Point final le 22 avril prochain à Jehay au Château pour des "Jeux de Pâques" de 10h30 à 12h30...