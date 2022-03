Nostalgie Belgique : la plus grande chasse aux œufs est ouverte

"Chaque année, toute l'équipe met les petits plats dans les grands pour offrir aux auditeurs les plus grandes et les plus belles chasses aux œufs. Déjà 15 ans que nous régalons parents et enfants ! Chez Nostalgie, nous avons à cœur de contribuer à un monde meilleur, plus juste et plus équitable. Offrir à nos auditeurs des œufs en chocolat Fairtrade, c’est notre engagement de respect envers les producteurs de cacao et notre engagement de qualité envers nos auditeurs" a expliqué Pascaline Laurent, responsable des partenariats à Nostalgie.Pour participer, les auditeurs doivent s'inscrire sur nostalgie.be/chasseauxoeufs