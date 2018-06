Nostalgie Belgique développe un jeu en ligne

Chaque jour sur le site de Nostalgie, le candidat peut s’inscrire pour participer à trois blind-tests différents. Pour chaque partie, il y a 10 extraits de 10 secondes pour reconnaître le plus d’artistes possible en un minimum de temps. Plus le candidat répond correctement et rapidement, plus il marque de points. Celle ou celui qui aura marqué le plus de points en une partie deviendra alors le "King du Quizz Nostalgie". Et tant que son score ne sera pas battu, le "King du Quizz Nostalgie" conservera sa couronne : il pourra donc remporter des cadeaux exclusifs plusieurs semaines de suite.