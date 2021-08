Nigeria : BossFM passe au virtuel avec Lawo RƎLAY

Avec cette importante mise à niveau, BossFM 95.5 devient la première station de radio virtuelle dans le territoire de la capitale fédérale du Nigeria. Le design et l'immédiateté du studio d'antenne sont assurés par la suite logicielle professionnelle et abordable RƎLAY de Lawo, qui offre une console de diffusion complète et plus encore : le mixage, le traitement et le routage peuvent être effectués sur un écran tactile connecté à un PC standard ou sur un ordinateur portable, pour les émissions en extérieur.

"RƎLAY permet à BossFM de mixer 24 sources audio ainsi que des streams de signaux AoIP conformes à la norme AES67 directement sur le PC de la station, pour une production et une sortie audio impeccables" souligne un communiqué.