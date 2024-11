NRJ s’associe au film "Gladiator II"

En tant que partenaire, NRJ propose à ses auditeurs de nombreuses opérations et contenus exclusifs autour de "Gladiator II". Des jeux concours permettront aux fans de gagner des places de cinéma, ainsi que des accès privilégiés aux avant-premières et des produits dérivés du film. En s’associant à cette superproduction, NRJ veut offrir une immersion dans l’univers du film, permettant ainsi à son public de vivre l’expérience "Gladiator II" de façon privilégiée. Ce partenariat marque une étape de plus dans l’implication de NRJ dans les grandes sorties culturelles et s’inscrit dans une stratégie de proximité avec ses auditeurs.

NRJ, qui a déjà collaboré sur de nombreuses sorties de films, veut ainsi renforcer ainsi sa présence dans le domaine du divertissement et du cinéma en s’associant à l’un des films les plus attendus de l’année.