NRJ partenaire du film "Mission : impossible Fallout"

L’avant-première mondiale du film a lieu à Paris ce jeudi 12 juillet, au Théâtre National de Chaillot (Trocadéro), en présence de Tom Cruise et de tout le casting du film. NRJ sera au cœur de l’événement pour faire vivre à ses auditeurs cette soirée inédite en temps réel, en suivant le hashtag #MissionImpossibleAvecNRJ sur tous les réseaux sociaux de la radio.

NRJ sera en direct du tapis rouge puis dans le Théâtre, NRJ partagera l’arrivée des invités VIP et des influenceurs et recueillera leurs premières impressions avant la projection du film. De passage dans la capitale et pour célébrer cet événement, Tom Cruise accordera une seule interview radio...Il s’exprimera au micro du journaliste NRJ et dévoilera les secrets du tournage et les coulisses du film. L'interview sera diffusée la semaine de la sortie du film, dans les flashs infos sur NRJ et sera à retrouver en vidéo sur NRJ.fr, NRJ Play et les réseaux sociaux de la radio.