NRJ en Flandre dès le 3 septembre

Totalement indépendante de son équivalente francophone, NRJ Vlananderen sera installée avec ses onze animateurs à Anvers dans les locaux de Mediahuis, déjà détenteur de la licence Nostalgie. Tom Klerkx sera le directeur des deux radios. En termes de contenus, la nouvelle venue sera complètement indépendante de NRJ qui, d'origine française, s'est muée en principal groupe de radios commerciales en Europe et est, entre autres, présente en Wallonie et à Bruxelles avec NRJ, Nostalgie et Chérie FM.