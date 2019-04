NRJ Music Tour en Belgique : c'est déjà complet

Ce concert 100% gratuit et sur invitation réunira sur une même scène : HRVY, Jérémy Frerot, Marwa Loud, Arcadian, Keblack, Ben’Do, Bastian Baker, Kris Kross Amsterdam, Ally Brooke, Clara Luciani, Loic Nottet et Slimane. Dès le 22 avril, des places VIP seront mises en jeu sur l’antenne de NRJ. Les heureux gagnants assisteront aux répétitions, à l’émission de Wendy & Khalid avec la présence de tous les artistes entre 16h et 20h. À partir du 15 avril, NRJ offrira également des places privilégiées au premier rang. Dès 16h, NRJ s’installera en direct avec les artistes du concert : pour cette émission spéciale, animée par Wendy & Khalid, ils partageront un moment privilégié avec le public présent avant leur montée sur scène et offriront les dernières places du concert.