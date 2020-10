NRJ Music Awards - Paris Édition : NRJ dévoile la liste des nommés

NRJ et TF1 ont annoncé la liste des nommés pour cette 22e édition et révèlent deux nouvelles catégories : "Collaboration Francophone de l'année" et "Collaboration Internationale de l'année". Du lundi 26 octobre à partir de 12h et jusqu’au 4 décembre 14h, le public peut voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories. La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société Atos Worldline, le centre d’expertise d’Atos dans les services transactionnels de haute technologie.