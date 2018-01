"NRJ Hits TV" cherche son nouvel animateur

En Belgique, la chaîne "NRJ Hits TV" part à la recherche de son futur animateur. Ce casting est ouvert à toutes les personnalités hors du commun, fans de média et avec un humour qui envoie du lourd" souligne N-Group. Le casting aura lieu les 10 et 11 janvier prochains dans les studios de NRJ.

Les intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 9 janvier via NRJ.be en laissant leur photo et leur motivation.