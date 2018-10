NRJ Group prend une participation dans Factor K

Ancienne CEO d’Aegis Media Europe du Sud, puis du groupe Aufeminin, la fondatrice a pour ambition de permettre aux marques et aux annonceurs de générer une audience organique et une forte monétisation sur l'ensemble des plateformes digitales. Factor K investit dans des outils ou des sociétés qui génèrent rapidement un trafic qualifié, permettant aux annonceurs d’améliorer les retours sur investissement de campagnes publicitaires traditionnelles, en s'appuyant notamment sur les recommandations d’influenceurs et le référencement naturel issu des nouveaux searchs. Factor K se réserve également de lancer ses marques propres, comme tests d'efficacité "proofs of value".



Le groupe NRJ et Marie Laure Sauty de Chalon se réjouissent de ce partenariat, qui pose les bases de leurs ambitions de synergies futures.