NRJ Group lance son programme Women@NRJ_Group

Le groupe NRJ est d’ores et déjà engagé dans l’égalité femmes-hommes : égalité de traitement dans les processus de recrutement, offres d’emploi non genrées, attention portée au traitement équitable des femmes dans leurs carrières, signature de la charte pour la parité, lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes et formations en la matière, etc. L’index de parité qui affiche en au titre de l’année 2021 des notes de 94/100 sur l’UES Boileau et de 93/100 sur l’UES Régions, témoigne de cet engagement du groupe.