NRJ Global : "Audio Creative Awards" rend son verdict

Afin d’accompagner les étudiants, des coachings créatifs et des masterclass ont été organisés avec les membres de "Jean-Paul", le collectif de "brand entertainment" qui donne de la voix aux marques et les équipes marketing NRJ Global. Ces sessions ont permis de guider les étudiants dans leurs travaux autour de thèmes comme la communication responsable, la production, le branding ou encore l’influence. Le 23 mai dernier, au terme d’une compétition de 5 mois, les étudiants Sup de Pub ont soutenu leurs projets face à un jury composé d'annonceurs, agences, journalistes, animateurs et experts.

La remise des prix du concours aura lieu en conclusion de la conférence AudioMoves, le mardi 4 juin prochain de 9h à 11h30 sur la péniche Fluctuart autour du thème "Tout sur l’audio".